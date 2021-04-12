В Красноярск вновь вернулся каршеринг

Фото: Администрация

В Красноярск вновь возвращается каршеринг. На этот раз в город зашел сервис Cars7 с 11 автомобилями марки Volkswagen Polo. Как сообщают в пресс-службе администрации Красноярска, Для регистрации в приложении Каршеринг Cars7 нужен водительский стаж 2 года.

Красноярцы теперь смогут пользоваться арендой машин поминутно, и для поездки не нужно будет ехать в офис и оставлять там залог. Для того, чтобы взять машину напрокат, достаточно сделать фото с паспортом и прислать снимок водительского удостоверения. Стаж вождения должен быть не меньше 2 лет, гражданство только российское.

Напомним, что в 2020 году из Красноярска ушел сервис «Делимобиль». За 2 года его существования, автомобили каршеринга регулярно попадали в аварии и постоянно эвакуировались из-за неправильной парковки.

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В Красноярске утром сотрудники дорожной полиции устроили погоню за делимобилем. Как рассказали в ГИБДД города, около 6 часов утра наряд ДПС обратил внимание на арендованную машину, которая двигалась по Николаевскому проспекту в сторону правого берега. Подали сигнал водителю остановиться, чтобы проверить документы. Однако машина прибавила скорость, промчалась по Николаевскому мосту и остановилась только у гипермаркета «Лента» на Свердловской, со спущенными колесами (подробности).