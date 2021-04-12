В Красноярске отловили и стерилизовали почти 1000 собак с начала года

Фото: Администрация

В Красноярске активно проводится отлов и стерилизация бродячих собак. Как сообщают в пресс-службе мэрии, за 3 месяца в городе было выловлено 740 собак. Животных стерилизуют и выпускают обратно. Такая работа проводится, чтобы не образовывались новые стаи, так как территория уже занята стерильными особями.

- Сейчас заявки на отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание, передержку, биркование и карантинирование в Красноярске исполняют две организации – КРООЗЖ «Бездомный пес» и МП «ДРСП Левобережное». На следующей неделе на электронной площадке госзакупок состоятся торги по поиску еще одного подрядчика. На это предусмотрено еще 3 миллиона 900 тысяч рублей. Все бригады работают по заданиям, которые формируются на основании жалоб горожан, поступивших в службу 005, - рассказывают в администрации.

Во время отлова используются только гуманные методы, без причинения вреда. Всех собранных животных отвозят в пункт передержки, где их осматривает ветеринар. Если собака агрессивна, то она остается на пожизненное содержание в приюте. Всего на содержании у администрации 142 пса. Они размещены в чистых вольерах с будками, их кормят сухим кормом, следят за здоровьем, выгуливают 2 раза в день.

Собаки, не показавшие агрессию, отправляются обратно в город с биркой на ухе. Однако горожанам при общении с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Собак не стоит гладить, дразнить и прикармливать, особенно возле школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений.

Если же собака с биркой на ухе бросается на людей, проявляет злобу и имеет признаки заболеваний, то возможен повторный отлов.

Красноярцам рекомендуют фиксировать факты агрессивного поведения животных с бирками и любыми удобными способами (по электронной почте или с помощью официальных аккаунтов в социальных сетях) направлять такие фото и видео в МКУ «УДИБ» или районную администрацию. Это не только поможет в деле профилактики происшествий и удалению таких собак с улиц, но и улучшит работу ветеринарных служб.