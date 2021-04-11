В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 122 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 122 человек. Общее число зараженных перевалило за 68 тысяч и теперь составляет 68 120 человек.

Тем прироста заболеваемости коронавирусом за сутки, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Продолжается прирост выздоровевших. За сутки от коронавируса вылечились еще 90 человек. За все время излечились от болезни и выписались из больниц 62 958 пациентов. Число активных случаев – 5 162.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Также за прошедшие сутки жертвами коронавируса стали еще 12 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончался 3 281 красноярец.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 890 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 198человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 565 094, из них за последние сутки 4 137, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.