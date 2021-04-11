В Кызыле 14-летний водитель разбился насмерть в ночном ДТП

Фото: МВД по Республике Тыва

Информация о ДТП поступила дорожным полицейским в 3:05 часов ночи. В Кызыле 14-летний подросток со своим 16-летним товарищем взял ВАЗ-21103 чтобы покататься. Закончилась ночная поездка трагедией.

На улице Эрзинская, недалеко от дома, мальчик потерял управление и перевернулся. Юный водитель скончался на месте происшествия. Его другу повезло больше – он избежал серьезных травм и сейчас лечится амбулаторно. В полиции сообщают, что оба подростка не пристегнулись.

- Факт наличия или отсутствия в крови алкоголя у погибшего несовершеннолетнего водителя будет установлен в ходе патологоанатомической экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются следственным управлением МВД по Республике Тыва, - передают в МВД по Республике Тыва.

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