В Якутии при пожаре в коровнике погибли 167 животных и птиц Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщение о пожаре в частном коровнике поступило в МЧС накануне в 13:22 часов по местному времени. На момент прибытия пожарных, из-под крыши коровника шел густой дым.

Жертвами пожара стали 27 голов крупного рогатого скота и 147 птиц. Сгорел кровля коровника на площади 150 кв.м. и баня – 20 кв.м.

Кроме того, огонь угрожал перекинуться на соседние здания, но пожарным удалось спасти еще один коровник и два жилых дома. По версии МЧС, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Сейчас идет подсчет суммы ущерба.

Пожар тушили 11 человек и 3 единицы техники.

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