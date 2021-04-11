В Красноярске водитель влетел в стену дома на Калинина

Фото: ЧП Красноярск
Авария произошла минувшей ночью на улице Калинина в Красноярске. Видео ДТП опубликовано в паблике ЧП Красноярска. На кадрах белый седан Skoda Octavia на огромной скорости пытался перестроиться, но потерял управление, а затем вылетел с дороги. В итоге машина врезалась в стену жилого дома.
Несмотря на серьезные повреждения иномарки, сам водитель практически не пострадал, отделавшись ушибами. Его спасли сработавшие подушки безопасности. В салоне кроме нарушителя никого не было.
Выяснилось, что гонщику 29 лет. Прибывшие на место ДТП дорожные полицейские выяснили, что в крови водителя 0,89 промилле алкоголя. Ему грозит лишение водительских прав.
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