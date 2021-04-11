Жителю Красноярска грозит 5 лет колонии за кражу из пекарни Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию поступило обращение от охранников пекарни, которые рассказали, что кто-то разбил окно и проник в помещение. Кроме того, выяснилось, что из кассы попали деньги – более 7 тысяч рублей.

Тогда полицейские решили проверить камеры наблюдения и чутье их не подвело. Подозреваемый попал на видео, и, в скором времени, был задержан. Им оказался 30-летний житель Красноярска. Ранее он никогда не имел проблем с законом.

Мужчина признался, что увидел приоткрытые рольставни, и не удержался от кражи. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража, а именно тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение». Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

- Для красноярца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в ведомстве.