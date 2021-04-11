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Происшествия11 апреля 2021 7:38

«Банковские» аферисты обманули двух жительниц Енисейска на 1,5 миллиона рублей

Девушек обманули по одной схеме
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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«Банковские» аферисты обманули двух жительниц Енисейска на 1,5 миллиона рублей

«Банковские» аферисты обманули двух жительниц Енисейска на 1,5 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обоим жительница Енисейска позвонили незнакомцы, которые сообщили, что на девушек оформлены кредиты в банке. После этого аферисты просили перечислить деньги с карты на различные номера, чтобы погасить займ, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Чтобы убедить наивных женщин в своей добросовестности, обманщики использовали подмену номеров, которые определялись как реальные полицейские номера. Таким образом, две девушки 33-х и 24-х лет и попали в ловушку. Когда они поняли, что стали жертвами мошенников, обратились в полицию. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

- Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не отвечать на звонки с сомнительных номеров, не совершать необдуманных операций по своим картам и не передавать личных банковских данных неизвестным лицам, - добавили в Главке.

Сейчас полицейские устанавливают личности аферистов. Им грозит до 6 лет колонии.

Криминал