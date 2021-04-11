На правобережье Красноярска тяжелой технике запретили подъезжать к берегу Енисея
Фото: Мария ЛЕНЦ
Чиновники приняли решение запретить тяжелой технике подъезжать к береговой линии Енисея в районе улицы Крайняя и переулка Сибирский в Ленинском районе. Эта мера вводится для профилактики загрязнения реки нефтепродуктами.
Фото: мэрия Красноярска
Кроме того, грузовики не смогут проезжать у Октябрьского моста к участкам АО «КНП». Такое решение было принято, чтобы исключить возможность разрушение коммуникаций, которые могут привести к сливу нефтепродуктов в Енисей.
Фото: мэрия Красноярска
Схему ввели 7 апреля. Она будет действовать на постоянной основе, сообщает мэрия Красноярска.
Для обеспечения безопасности на проездах к берегу, дорожники установят знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Они появятся по следующим адресам:
- при съезде с ул. Крайней в районе дома № 2а, - при съезде с пер. Сибирский в районе здания № 5.
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Такая схема движения будет действовать с осени 2021 года, как раз после окончания ремонтных работ. Точные даты администрация Красноярска сообщит дополнительно. (подробнее)