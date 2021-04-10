Первые конкурсанты прислали свои рисунки на конкурс детских рисунков «Сиреневый день»!

Работа одного из участников конкурса

Настоящее буйство сирени на сайте «Комсомолки»! То ли еще будет! Встречаем первых участников конкурса рисунков «Сиреневый день»!

Напоминаем, «Сиреневый день» - это большой проект Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ, который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» уже пятый год подряд. За это время было высажено более 1000 кустов сирени в разных уголках нашего города, а еще проведены десятки тематических встреч и всевозможных акций.

В этом году Красноярск украсит еще 250 кустов сирени, из них 25 будут посажены в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Условия просты. Ребятам нужно нарисовать сирень в любых ее проявлениях, а воспитателям – сфотографировать и отправить рисунок на конкурс до 18 апреля.

На рисунке Давида Оганесян яркие цветочки атаковала бабочка. А Диана Бакулина, например, нарисовала веточку сирени в красивой синей вазе. Елизавета Долгополова настолько живой изобразила пышную веточку, усеянную цветочками, что к ней так и хочется прикоснуться. У Лизы Грековой сирень получилась очень нежной, а у Ксении Борисовой волнующей. Рисунок Алены Шубиной удивляет яркостью и нестандартным подходом.

Напомним каждое дошкольное или образовательное учреждение может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

С 19 по 26 апреля стартует голосование на сайте kp.ru, а итоги подведем 30 апреля. Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года.

КСТАТИ

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 15 мая 2021 года.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.