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Конкурсы и тесты10 апреля 2021 9:50

Первые конкурсанты прислали свои рисунки на конкурс детских рисунков «Сиреневый день»!

В нем могут принять участие воспитанники красноярских детских садов
Источник:kp.ru
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Работа одного из участников конкурса

Работа одного из участников конкурса

Настоящее буйство сирени на сайте «Комсомолки»! То ли еще будет! Встречаем первых участников конкурса рисунков «Сиреневый день»!

Напоминаем, «Сиреневый день» - это большой проект Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ, который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» уже пятый год подряд. За это время было высажено более 1000 кустов сирени в разных уголках нашего города, а еще проведены десятки тематических встреч и всевозможных акций.

В этом году Красноярск украсит еще 250 кустов сирени, из них 25 будут посажены в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Условия просты. Ребятам нужно нарисовать сирень в любых ее проявлениях, а воспитателям – сфотографировать и отправить рисунок на конкурс до 18 апреля.

На рисунке Давида Оганесян яркие цветочки атаковала бабочка. А Диана Бакулина, например, нарисовала веточку сирени в красивой синей вазе. Елизавета Долгополова настолько живой изобразила пышную веточку, усеянную цветочками, что к ней так и хочется прикоснуться. У Лизы Грековой сирень получилась очень нежной, а у Ксении Борисовой волнующей. Рисунок Алены Шубиной удивляет яркостью и нестандартным подходом.

Напомним каждое дошкольное или образовательное учреждение может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

С 19 по 26 апреля стартует голосование на сайте kp.ru, а итоги подведем 30 апреля. Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года.

КСТАТИ

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 15 мая 2021 года.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.

Конкурсы "КП"