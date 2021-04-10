В Красноярском крае опекун инвалида растратила 142 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

История с нечестным на руку опекуном произошла в Абанском районе. В районе проводилась прокурорская проверка исполнения законодательства об опеке и попечительстве, она-то и выявила нарушение прав малолетнего ребенка с проблемами здоровья. По результатам проверки было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Установлено, что подозреваемая взяла под опеку ребенка-инвалида, которому по закону полагается ежемесячная пенсия на содержание. Администрацией района открыла счет на имя женщины, куда перечислялись из бюджета положенные выплаты. Однако в период с ноября 2019 по ноябрь 2020 года ребенок фактически не находился под ее опекой. Где он был в это время, не уточняется, но факт налицо: пенсия приходила на счет, женщина ее получала и тратила на личные нужды. Итого набежало за год 142 тысячи рублей. Санкции за такое преступление – до двух лет лишения свободы.