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Общество10 апреля 2021 8:53

На испытательном полигоне на севере Красноярского края погиб рабочий

Виновный в этом мастер отказался добровольно выплатить моральный ущерб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На испытательном полигоне на севере Красноярского края погиб рабочий

На испытательном полигоне на севере Красноярского края погиб рабочий

Фото: Мария ЛЕНЦ

На испытательном полигоне горнодобывающего предприятия, который находится в городе Дудинке, произошла нештатная ситуация – взорвался контейнер с взрывчатыми веществами. На месте было обнаружено тело рабочего без признаков жизни.

Произошло это не сейчас, а в июне 2019 года. Состоялся суд. Виновным в гибели рабочего признали мастера – по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Наказание – 2 года лишения свободы условно с выплатой компенсации в размере 500 тысяч рублей супруге погибшего.

Однако время шло, а компенсацию мастер выплачивать не спешил. Даже после того, как ему пришло уведомление от судебных приставов, что те возбудили исполнительское производство. Дело пошло быстрее, когда приставы арестовали счета гражданина. И все средства, которые поступали туда, автоматически списывались в пользу семьи погибшего. При таком раскладе должник понял, что ему никуда не деться. И погасил остатки своего долга, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.