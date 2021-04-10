В Якутии умерла 17-летняя школьница, выпавшая с 8 этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Якутии умерла 17-летняя школьница, которая выпала из окна квартиры на 8 этаже жилого дома. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из сообщения прокуратуры республики, трагедия произошла накануне, 9 апреля, утром. Что произошло, что стало причиной падения, есть ли в этом криминальная подоплека – во всем разбираются сейчас следователи. Прокуратура республики со своей стороны также начала проверку причин трагедии, а также работу органов системы профилактики.

В минздраве Якутии дополнили, что несовершеннолетнюю доставили в приемно-диагностическое отделение реанимационной бригадой скорой медицинской помощи в 10:25 по местному времени. Она уже была в состоянии клинической смерти, была надежда ее спасти. Медики сделали все возможное и невозможное, но увы.

- Диагноз: кататравма, то есть падение с высоты восьмого этажа, в результате чего наступила биологическая смерть в приемно-диагностическом отделении, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.