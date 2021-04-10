Аэропорт Абакана перешел под управление красноярского аэропорта. Фото: пресс-служба аэропорта

Аэропорт Абакана перешел под управление красноярского аэропорта. В минувший четверг 8 апреля был подписан соответствующий документ. Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, этот договор поможет вывезти из кризиса предприятие, которое в последние годы терпит убытки. Взвесив все за и против, собрание Совета директоров АО «Аэропорт Абакан» приняло положительное решение.

Компания «ЭРА Групп», в которую входит аэропорт «Красноярск», выступит в качестве привлеченного управляющего. Поставлена задача: развитие воздушной гавани Хакасии, техническое перевооружение аэропорта, увеличение доступности перелетов и расширение сети маршрутов для жителей региона.

Отметим, что все направления работы, сделки, штатное расписание, частоту полетов, количество маршрутов и т.д. управляющая компания обязана согласовывать с Советом директоров «Аэропорта Абакан». То есть, правительство республики сохраняет за собой полный контроль над деятельностью и имущественным комплексом предприятия.