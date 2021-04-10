Жителя Хакасии отправили в колонию на 12,5 лет за насилие над малолетней родственницей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Аскизском районе Хакасии местного жителя осудили на длительный срок лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки. 12 с половиной лет 42-летний педофил проведет в колонии строгого режима. И когда выйдет оттуда, еще полгода будет жить в условиях ограничения свободы – такова расплата за совершенное им деяние.

Следствием, а затем судом было установлено, что 9 мая 2020 года подсудимый находился в своем частном доме. Там же была и 9-летняя девочка, которая приходится ему родственницей. Чтобы удовлетворить свои низменные сексуальные потребности хозяин дома совершил в отношении ее, говоря языком Уголовного кодекса, «иные действия сексуального характера». Он воспользовался тем, что у ребенка не было сил, чтобы дать ему отпор, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе у ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.