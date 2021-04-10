В Красноярском крае разработают систему школьного питания для всей страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае разработают систему школьного питания, которая затем будет реализована во всей стране. Такое решение было принято на Всероссийском семинар-совещании по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания. Разработку общероссийской модели решили провести на примере крупного региона и обязательно с привлечением федеральных экспертов во всех областях.

Светлана Маковская, министр образования Красноярского края:

- Географические и другие объективные условия края помогут получить точный срез проблем и решений как для отдаленных и малокомплектных учреждений, так и для крупных административных центров и городов. Поэтому Красноярский край послужит хорошей моделью модернизации системы школьного питания, которую можно применить в любом субъекте РФ.

По словам губернатора Александра Усса, в крае много сделано для того, чтобы школьное питание перестало быть проблемой. К контролю уже подключились родители и общественные организации, формируется список добросовестных поставщиков. Для поиска оптимальных решений создана межведомственная рабочая группа. Но не вопросы можно решить на региональном уровне, поэтому и вышли на общероссийский уровень.