«Дом по другим правилам» Tele2 вошел в число лучших инфоповодов 2020 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги проекта «Дом по другим правилам», который был запущен в начале пандемии в апреле 2020 года для поддержки клиентов. За год его посетили более 3 млн человек. Проект вошел в число лучших инфоповодов рейтинга «Медиалогии» по итогам исследования «Инфоповод 2020. ИТ-Телеком».

Аналитики «Медиалогии» отобрали самые резонансные инфоповоды, которые были инициированы компаниями телеком-отрасли и вызвали наибольший интерес СМИ в 2020 году. Вес события определялся информационно-аналитической системой «Медиалогия» на основе количества сообщений и медиаиндекса. Этот показатель эффективности PR учитывает влиятельность СМИ, тональность инфоповода, а также заметность публикации. В шорт-лист премии вошли инфоповоды с объемом публикаций более 100 и суммарным показателем медиаиндекса от 1000 пунктов.

В апреле «Дом по другим правилам» отмечает свой первый день рождения – он начал принимать гостей в период самоизоляции год назад. В digital-пространстве проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры.

С момента открытия в «Доме по другим правилам» побывало более 3 млн гостей. При этом половина пользователей стали регулярными посетителями площадки. Пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по душе. За время работы дома участники готовили фирменные блюда вместе