Погода в Красноярске на 10 апреля 2021: ожидаются ночные заморозки до -6 и солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

Особым теплом суббота красноярцев не порадует, но обойдется без катаклизмов. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 10 апреля 2021.

По данным гидрометцентра, в субботу днем воздух прогреется до +6 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадки наконец-то закончатся. Порывы ветра составят около 3 метров в секунду. Ночью же ожидаются серьезные заморозки – до -5 градусов. Синоптики обещают штиль и без дождя и снега. Атмосферное давление в течение суток – 754-755 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.погоды практически аналогичен. Утром будет облачно с прояснениями, а температура составит +6 градусов. Днем незначительно потеплеет – до +7 и поднимется ветер с порывами до 4 метров в секунду. Ночью нагрянут заморозки – до -6 градусов. Облака уйдут, а ветер стихнет практически полность. Атмосферное давление – 754-757 мм рт.ст.