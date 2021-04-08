Видео допроса мужчины, ранившего в Красноярске 9-летнего ребенка ножом в шею, опубликовал СК

В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею 9-летнего ребенка. Фото: СК

В Красноярске 8 апреля на улице Молокова пьяный мужчина набросился на 9-летнего ребенка с ножом и ранил его в шею. Видео допроса подозреваемого опубликовал Следственный комитет.

ЧП случилось в Красноярске в многоэтажке на Молокова. Мальчик шел в гости к своему другу, в подъезде он увидел, что дверь в незнакомую квартиру приоткрыта, школьник туда заглянул... В квартире находился пьяный мужчина, он схватил ребенка и стал затаскивать его к себе. Мальчик начал сопротивляться и кричать, чем спровоцировал агрессию - подозреваемый нанес ему удар ножом в шею. На шум поспешил сосед и спас ребенка, пьяного мужчину он удерживал до приезда полицейских.

Сейчас ребенок находится в реанимации 20-й больницы в тяжелом состоянии.

Нападавшему 46 лет, свою вину он признал. На месте работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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В Красноярске пьяный мужчина набросился с ножом на 9-летнего ребенка

ЧП в Красноярске в микрорайоне Взлетка. В одном из высотных домов на улице Молокова пьяный мужчина с ножом напал на 9-летнего школьника. Предварительно известно, что он схватил мальчика, затем затащил его к себе в квартиру. А поскольку тот сопротивлялся, подозреваемый ударил его ножом в шею. (Подробности)