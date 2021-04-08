Отняли права и отправили в колонию: житель Минусинска в 5 раз попался пьяным за рулём

Ему предстоит провести 10 месяцев в колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Оказалось, что мужчина был мертвецки пьян. Как сообщают в ГИБДД, автомобилист далеко не в первый раз садится за руль пьяным, его задерживают уже в 5 раз.

После остановки 32-летний водитель ВАЗа отказался от освидетельствования. Ранее его 4 раза наказывали за вождение в нетрезвом виде, неоднократно лишали прав и даже давали условный срок. Но всё оказалось бесполезно. С последнего задержания прошло 4 года и вот опять.

В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Материалы были переданы в суд и мужчину наказали. На этот раз реальным сроком лишения свободы – пьяный водитель проведет 10 месяцев в колонии строгого режима, и вновь лишится прав, теперь уже на 2 года и 10 месяцев.