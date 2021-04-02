Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» провел торжественное заседание Клуба предпринимателей «Меркурий», посвященное 35-летию организации

В нем приняли участие около двухсот бизнесменов, представителей органов власти и системы торгово-промышленных палат России. В ходе мероприятия состоялись презентации красноярских компаний, нетворкинг, праздничный фуршет и выступления именитых артистов.

Выступая с приветственными словами, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев высоко оценил работу Союза

Также Поздравить Палату с юбилеем пришли министр экономики и экономического развития Красноярского края Егор Васильев, врио руководителя управления внешних связей Губернатора Красноярского края Оксана Царева, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России Валерий Терёшкин и другие известные красноярцы.