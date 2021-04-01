В Красноярском крае мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, купающуюся в озере

Девочка скончалась от полученных травм Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагическая гибель 9-летнего ребенка произошла еще летом 2019 года. Жарким августовским днём девочка купалась в озере Большом, расположенном в Шарыповском районе Красноярского края. Ничего не предвещало беды.

Ребенок находился недалеко от берега, когда раздался сильный рёв. Оказалось, что на девочку неслась моторная лодка на полном ходу. Всё произошло очень быстро, малышка не успела увернуться и получила сильный удар винтом. В то же время водитель и его супруга скрылись с места преступления. Эксперты констатировали, что ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет расследовал уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Виновника гибели нашли, материалы передали в суд, где водитель лодки был осужден. Мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он обязан выплатить 2 миллиона рублей семье погибшей.

Напомним, что вскоре после трагедии администрация Шарыповского района запретила отдыхающим на озере использовать катера и прочий водный транспорт. Этот запрет поддержали местные жители.