Погода в Красноярске на 31 марта 2021: ожидаются осадки и заморозки до -6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В город приходит кратковременное похолодание. Синоптики предсказали погоду в Красноярске на 31 марта 2021.

По информации гидрометцентра, 31 марта в Красноярске будет промозгло. Днем воздух прогреется лишь до +2 градусов. Ожидаются сильный юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду, а также дождь и снег. Атмосферное давление – до 743 мм рт.ст.

Ночью и вовсе похолодает до -6 градусов. Будет идти снег, но ветер немного стихнет – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – до 745 мм рт.ст.

Прогноз портала GISMETEO еще менее оптимистичен. Днем синоптики обещают не более 0 градусов. Небо весь день будет затянуто тучами. Кроме того, ожидается небольшой снегопад и сильный ветер до 16 метров в секунду. Атмосферное давление – от 750 до 752 мм рт.ст.

Ночью погода испортится еще сильнее. Ветер стихнет лишь немного, а температура воздуха опустится до суровых -5 градусов. Осадки не прекратятся – снег будет идти всю ночь.