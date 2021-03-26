В Красноярске инспектора налоговой службы подозревают в хищении 2 миллионов рублей из бюджета Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске инспектора налоговой службы подозревают в хищении крупной суммы средств из бюджета. Причем действовал он не один, правильнее будет сказать, работала организованная группа. Мошенники разработали целую схему, которая заключалась в следующем: вносили недостоверные сведения в ведомственные информационные ресурсы под предлогом возврата налогов и сборов на банковские счета предпринимателей, а затем снимали эти деньги.

За 5 лет, с 2015 по 2020 годы мошенникам удалось похитить более 2 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Управлении ФСБ по Красноярскому краю. В ведомстве добавили, что вычислить и пресечь мошенническую схему им удалось во взаимодействии с региональным Управлением Федеральной налоговой службы России.

В марте этого года в отношении фигурантов возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты признали свою вину и активно сотрудничают со следствием.