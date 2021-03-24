В Красноярске мужчина выпал из окна 25-го этажа. Фото: ДТП/ЧП Красноярск

В Красноярске мужчина выпал из окна 25 этажа. Трагедия произошла сегодня днем, 24 марта, около 13:20 по местному времени, в Советском районе, на улице Воронов, 20. В городской полиции эту информацию подтвердили, но пока без подробностей. Неизвестен возраст погибшего, а также нет информации, проживал ли он в этой высотке или пришел навестить кого-то. Шокированные очевидцы, которые в тот момент находились поблизости, говорят, что это был молодой парень. Но, повторяем, это пока не точно. Делом занимается полиция. Пока не сообщается, была ли гибель насильственной или мужчина добровольно решил уйти из жизни.

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