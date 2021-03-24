Этим летом на проспекте Мира в Красноярске откроют 19 уличных кафе Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим летом на проспекте Мира в Красноярске планируют открыть 19 уличных кафе. Такую информацию «Проспект Мира» получил от администрации Центрального района. Они должны будут разместиться на пешеходной части в промежутке между улицами Перенсона и Диктатуры пролетариата. И проработают с конца мая по сентябрь включительно (добавим: как позволит погода – кафе ведь летние).

Часть заведений будет принадлежать известной городской сети общепита Bellini group. Хотя учредитель холдинга Анатолий Ващенко сказал изданию, что не поддерживает открытие уличных кафе по выходным дням «Желание и возможности есть, но реализация не представляется возможной. А если плохая погода? Если гости не придут? Кто будет нести затраты?». Хотя против массовых мероприятий, например, Дня города, он не возражает.

Добавим, что в администрации города не отказались от планов сделать часть центрального городского проспекта пешеходной, хотя бы по выходным дням. Например, такой вариант: в будние дни там по улице ездит транспорт, а в субботу и воскресенье, плюс праздничные дни гуляют пешеходы.