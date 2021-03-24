В Красноярске убиравших снег коммунальщиков оштрафовали на 375 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске убиравших с улиц снег коммунальщиков оштрафовали на крупную сумму. Речь идет о муниципальном предприятии города - «САТП». В феврале, когда выпали обильные осадки, коммунальной технике приходилось днем и ночью очищать улицы города. Не успевали вывозить на полигон. Горожане стали очевидцами, как вечером несколько машин сбрасывают снег с Николаевского моста в Енисей.

По сообщениям в интернете прокуратура организовала проверку. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что нарушения со стороны Специализированного автотранспортного предприятия подтвердились. В связи с нарушениями требований закона об охране окружающей среды и водного законодательства МП «САТП» оштрафовали на 75 тысяч рублей. И еще 300 тысяч рублей штрафа предприятии должно заплатить за ненадлежащее исполнение контракта по уборке снега с улиц города.