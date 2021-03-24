В Норильске бывший старший следователь полиции осужден за взятку в миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске суд определил наказание бывшему старшему следователю по особо важным делам городского отдела полиции. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере – одного миллиона рублей. И теперь отправился в колонию строгого режима на 10 лет. Плюс ему придется выплатить штраф в пользу государства в размере 4 миллионов рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В октябре 2018 года осужденный принял к производству уголовное дело, в котором один из норильских предпринимателей подозревает партнера в присвоении крупной суммы денег. Следователь знал, что деньги у нечистого на руку партнера были. Поэтому через посредника-адвоката предложил: за два миллиона рублей он сделает так, чтобы дело было закрыто.

Когда согласие было получено, осужденный устроил очную ставку, где буквально вынудил потерпевшего отказаться от своих претензий. А потом закрыл уголовное дело, как и задумывалось. Однако постановление было отменено городской прокуратурой как незаконное и необоснованное. К этому подключились сотрудники ФСБ и в момент получения половины суммы взятки бывший следователь был задержан.