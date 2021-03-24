В поселке Таежный Богучанского района будет организован волонтерский центр

Проект «Дорогою добра» стал одним из победителей грантового конкурса РУСАЛа «Помогать просто», и получил финансирование в размере 120 000 рублей.

Волонтеры займутся адресной помощью маломобильным людям старшего поколения, организацией досуга для детей и продвижением здорового образа жизни.

«Сейчас главная задача – создать команду единомышленников, компетентных в вопросах развития волонтерского движения и привлечения новых активистов, - рассказывает Анастасия Жаворонкова, разработчик проекта, руководитель таежнинского Дворца культуры, - для этого уже в ближайшее время будут организованы мастер-классы и практикумы для потенциальных руководителей восьми волонтерских штабов, которые создадут на базе учреждений культуры всего Богучанского района».

Завершением проекта станет большой волонтерский фестиваль, который запланирован на 8 августа.

НАША СПРАВКА

Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства, традиции которого заложены основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска. География конкурса «Помогать просто» охватывает Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, Красноярск, Таежный, Шарыповский район), Волгоградскую область (Волгоград), Иркутскую область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровскую область (Новокузнецк, Белогорск), Ленинградскую область (Бокситогорск), Мурманскую область (Кандалакша), Свердловскую область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республику Хакасия (Саяногорск).