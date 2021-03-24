В Красноярске под высотную застройку вновь сносят ветхие бараки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске под высотную застройку продолжают сносить ветхие бараки. На сей раз под бульдозер пошли два деревянных дома на улице Семафорной, 421 и 423 в Кировском районе города. Тендер на освоение участка общей площадью в 9,5 тысяч квадратных метров выиграла строительная компания «Готика» еще в 2018 году (она же сейчас завершает строительство высотки на Базарной).

По проекту в новом жилом доме будет 279 квартир примерно на 570 жителей. Общая площадь жилых помещений – более 18,1 тысячи квадратных метров. Плюс нежилые помещения на первых этажах. Предусмотрена подземная парковка на 89 мест и трансформаторная подстанция.

На ликвидацию ветхого жилья в текущем году планируется потратить 1,6 миллиарда рублей. Денежную компенсацию, либо новое жилье, должны получить 1,5 тысячи семей. Такие цифры обсуждались накануне в городском Совете при корректировке бюджета.