Погода в Красноярске 25 марта 2021: будет промозгло и ветрено

Погода в Красноярске 25 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После периода тепла в город вернется небольшое похолодание. Синоптики спрогнозировали погоду в Красноярске на 25 марта 2021.

По данным Яндекс.Погоды, утро четверга в Красноярске будет прохладным – около 0 градусов. Днем потеплеет незначительно – до +2-3 градусов, а к вечеру температура опустится до -4 градусов. Весь день будет идти снег, а небо затянется тучами.

Кроме того, в город вернется ветер. Синоптики обещают порывы до 6 метров в секунду. Особенно ветрено будет утром. Атмосферное давление будет колебаться от 744 мм рт.ст. утром до 739 вечером.

Прогноз гидрометцентра чуть более оптимистичный. Днем синоптики обещают до +4 градусов и дождь. Ожидается сильный юго-западный ветер до 5 метров в секунду.

Ночью же похолодает до -4 градусов. Погода останется пасмурной, а дождь сменится снегом. Стихнет и ветер. Атмосферное давление – от 732 до 736 мм рт.ст.