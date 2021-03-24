Уровень заболевания ОРВИ и гриппом в Красноярске далек от эпидемии Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень сезонных заболеваний ОРВИ и гриппов в Красноярске находится ниже эпидемического порога. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

- На 11 неделе 2021 г. (с 15.03.2021 по 21.03.2021 года) заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению и в возрастных группах населения не превышает эпидемический порог, - сообщили в ведомстве.

Такая же ситуация в целом по краю. Среди положительных находок на отчетной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа не обнаружены. Добавим, что положительно на динамике сказывается масочный режим, введенный в крае для борьбы с коронавирусом. И вакцинация: в рамках подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ привито около 1,6 миллионов человек (57,3 % от численности населения края).