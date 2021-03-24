Бывший главврач Красноярского онкологического центра прокомментировал свою отставку

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

Бывший главный врач Красноярского краевого онкологического центра Андрей Модестов впервые прокомментировал свою отставку и новое назначение. Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что министр здравоохранения края Борис Немик принял его заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию». При этом министр пояснил, что решение было принято в связи с ротацией кадров в ведомстве.

Накануне на своей странице в «Фейсбуке» Андрей Модестов написал: «Все-таки 11 лет, один месяц и три недели на одном месте дают отпечаток восприятия перемен, однако, отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что». Также он оставил наказ: «Крепкий фундамент онкологической службы края, созданный за последние годы - это общее детище Законодательного Собрания и правительства Красноярского края, министерства здравоохранения, сплоченного коллектива онкодиспансера в связке с медицинскими организациями края. Важно сохранить это «здание» и приумножить новыми этажами».

Добавим, что Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать советником по здравоохранению. В новой должности он продолжит курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями.