Коронавирус в Красноярске и крае на 24 марта 2021 года: погибли 11 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 24 марта. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 65 784 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 128 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,2 %. Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели традиционно в краевом центре – 53 новых случая, в Ачинске – 16, Минусинске – 7.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 437 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 034 человек. Снято с медицинского наблюдения – 723. Проведено тестов на коронавирус всего 2 492 357, из них за последние сутки 851. Выздоровевших за сутки 115 человек, а всего 60 889. Потери составили 11 человек, а всего 3 072.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам, они подаются отдельно.