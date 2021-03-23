Красноярская часовня покинет 10-рублёвую купюру

Вместо Красноярска будет изображен Новосибирск Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская часовня уйдет с 10-рублёвой купюры. Как заявил Центробанк, это будет сделано в рамках плановой модернизации банкнот Банка России. Дизайн сменится и у других номиналов. Так, первыми заменят 100 рублей, а остальные будут обновляться до 2025 года.

Вместо Красноярской достопримечательности на 10-рублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотрублевой появится Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород, на пятитысячной – Екатеринбург.

На обратной стороне разместятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

- Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений, - рассказали в пресс-службе.