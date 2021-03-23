Вместо павильонов – газон: улицу Павлова в Красноярске готовят к ремонту

Фото: Администрация

В Красноярске активно готовятся к ремонту улицы Академика Павлова. Будет благоустроен участок дороги от ул. Затонской до ул. Мичурина. Как сообщают в мэрии, по проекту вместо павильонов будет газон, поэтому уже сейчас приступили к сносу временных точек. Так, на ул. Академика Павлова, 55 уже демонтировали 6 торговых павильонов.

Всего запланирован снос 22 конструкций. Как отмечает руководитель администрации Кировского района Елена Ланина, владельцы временных сооружений предупреждены, договоры с ними расторгнуты.

При ремонте дороги улицы Академика Павлова заменят асфальт и бортовые камни. По правой стороне от ул. Мичурина частично расширят проезжую часть. Кроме того, установят новые остановочные комплексы, заменят освещение, проложат технические тротуары вдоль дорог, нанесут разметку.