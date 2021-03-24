Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн»

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн», который можно открыть в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход».

Подробную информацию по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 23.03.2021 г. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Процентные ставки в офисе Банка: 200 дней — 4,0% годовых, 380 дней — 4,4% годовых, 740 дней — 4,8% годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней — 4,2% годовых, 380 дней — 4,6% годовых, 740 дней — 5,0% годовых. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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