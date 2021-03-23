На хакасском руднике погиб рабочий, попавший под конвейер

Тот самый конвейер Фото: СК

В хакасском городе Абаза на одном из рудников произошла трагедия. Там погиб один из машинистов конвейера. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщает следственный комитет, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Известно, что вечером 22 марта, рабочий находился на смене в шахте. 33-летний машинист конвейера выполнял работу на глубине 200 метров, когда попал под нижний ролик ленточного конвейера. Мужчина убирал своё рабочее место, когда машина, подающая руду в ёмкостный бункер, внезапно сработала. Машинист скончался на месте.

- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.