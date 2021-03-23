Красноярские школьники запустили флешмоб «Я–ЗА»

Дмитрий Коломыцев и Дарья Мухраева Фото: Мария ЛЕНЦ

Учащиеся красноярских школ запустили необычный флешмоб. Они предлагают всем желающим исполнить танец, записать его на видео и выложить в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм с хештегами #КрасноярскДоблестьРФ #Я-ЗА.

Напомним, в Красноярске продолжается сбор подписей за присвоение почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Более 100 тысяч жителей уже отдали свои голоса в поддержку инициативы. Проголосовать можно на сайте красноярскдоблесть.рф, на специальных пунктах в торговых центрах, предприятиях и учреждениях.

Илья Дозорцев Фото: Мария ЛЕНЦ

- В начале февраля мы предложили красноярской молодежи поддержать заявочную кампанию. И они ответили хорошей инициативой – написать авторскую песню, которая отражает любовь к городу, его доблесть, славу, и использовать ее для танцевального челленджа, - сообщил Илья Дозорцев, специалист отдела управления проектами главного управления образования. – Поступило 15 заявок - песен, написанных учителями и школьниками. Городской совет старшеклассников, активисты Всероссийского движения школьников выбрали лучшую песню - «Мы в эфире».

Музыку и слова написал учитель английского языка из 148 школы Дмитрий Коломыцев, исполнила композицию его коллега Дарья Мухраева. Хореографы и воспитанники танцевального коллектива «Кабриоль» из Центра творчества и развития придумали танец.

- Кроме английского языка я еще преподаю рисование и класс гитары, поэтому как творческий человек решил принять участие в конкурсе, - рассказывает Дмитрий Коломыцев. – Песню написал здесь, на рабочем месте, буквально за один день, брал гитару и сочинял. Я люблю Красноярск, Столбы, да и работа в школе вдохновляет меня на творчество.

Отправной точкой флешмоба «Я–ЗА» ребята выбрали набережную Енисея в районе вантового моста – историческое место рождения города. Там они исполнили основные танцевальные движения и призвали всех жителей, кто хочет поддержать Красноярск, повторить этот простой танец и присоединиться к флешмобу.