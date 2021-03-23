Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае на 23 марта 2021: за сутки ковидом заразились 128 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае на 23 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки в Красноярском крае ковидом заразились еще 128 человек. Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярском крае на 23 марта 2021.

В общей сложности в регионе диагноз коронавирус подтвердился у 65 784 человек.

Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших – 115 человек. С начала пандемии вылечились от коронавируса 60 889 красноярцев.

Число летальных случаев практически не меняется – 11 за сутки. За все время жертвами коронавируса оказались 3 072 пациента.

Темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки составляет 0,2%, сообщает Роспотребнадзор по краю.

- Проведено тестов на коронавирус всего 2 492 357, из них за последние сутки 851. Под наблюдением 14 437 человек (+1034 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 723 человека, - добавили в оперштабе Красноярского края.

Добавим, что на фоне снижения заболеваемости, в Красноярске закрылся очередной ковидный госпиталь – на базе комплекса «Лесной» на Елены Стасовой.