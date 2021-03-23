В Красноярске закрылся ковидный госпиталь на Стасовой в «Лесном»

Фото: минздрав Красноярского края

22 марта, закрылся госпиталь долечивания КМКБСМП для пациентов с коронавирусом, развернутый в спортивно-оздоровительном комплексе «Лесной» на Елены Стасовой. Главврач БСМП Сергей Гребенников поблагодарил руководство Лесного за предоставление территории комплекса и помощь в борьбе с ковидом.

Госпиталь был создан в ноябре 2020 года в пиковый период заболеваемости коронавирусом. Это позволило врачам базового ковидария сосредоточиться с «тяжелыми» больными.

- Сегодня инфекционный госпиталь КМКБСМП на 350 коек размещается непосредственно в больнице: в инфекционном и терапевтическом корпусах, в пульмонологическом отделении, ОРиИТ №1, где продолжают оказывать помощь больным СOVID-19. В данный период на лечении находятся около 300 пациентов, - передают в минздраве Красноярского края.

Врачи напоминают, что, несмотря на некоторое снижение роста заболеваемости, необходимо помнить о действующих требованиях: носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.