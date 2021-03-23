Красноярск готовится к сезону клещей

Совсем скоро начнется поиск подрядчика для обработки города Фото: Мария ЛЕНЦ

Близится апрель, а значит скоро в Красноярске начнётся сезон клещей. В мэрии уже начали активную подготовку к обработке территорий города. Уже готова процедура поиска подрядчика для выполнения этой работы. В ближайшее время на электронной площадке госзакупок появится соответствующая документация и будут проведены торги.

Ежегодно, участки города для акарицидной обработки определяют сотрудники Роспотребнадзора.

- Это делается на основании эпидемиологических данных и нужно для профилактики распространения опасных заболеваний, переносчиками которых являются членистоногие. В этом году к местам традиционной обработки в Красноярске добавились несколько новых участков. Это территории на ул. Взлетной, микрорайонах «Солнечный», «Северный», в районе сквера «Озера-парк» и ул. Калинина, а также эко-парка «Гремячья грива», - рассказали в мэрии.

После проведения обработки, проводится контроль эффективности в течение 4-5 дней. Также он будет повторен еще через 14-15 дней. Если численность клещей будет превышать норму, в течение сезона будут проведены еще обработки.