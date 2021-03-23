В Красноярском крае мобильные центры службы занятости устроили единый день выездов. Фото: пресс-служба агентства труда и занятости

В Красноярском крае 23 марта проходит единый день выездов мобильных центров занятости. Это когда специалисты службы отправляются на встречу с работодателями и соискателями. Мобильные центры – удобный и востребованный способ получения услуг, но порой приходится преодолевать для этого десятки километров по сложным дорогам. В этот раз, к примеру, в графике стоят два отдаленных поселка. Один из них Невонка – находится в 138 километрах от районного центра, села Богучаны. Второй - Покатеево в Абанском районе, расстояние до него от райцентра 110 километров.

Всего в этот раз предстоит посетить 34 населенных пункта, где специалистов ждут 90 работодателей. Они смогут подобрать себе персонал из той базы данных, которая уже имеется в распоряжении служба занятости. И разместить на ее ресурсах свои новые вакансии. Кроме того, для кадровых служб предприятий специалисты проведут консультации по пользованию специализированными интернет-сервисами.

- Выезды стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса, когда постепенно снимались ограничения. Сейчас по инициативе губернатора края мы усилили направление выездных центров: надо оказать людям, ищущим работу, квалифицированную помощь, а также максимально расширить банк вакансий за счет контактов с предприятиями-партнерами. В прошлом году бригадам удалось совершить 194 выезда в 224 населенных пункта. В 2021 году планируем выехать в 350, - рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.