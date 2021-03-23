В Красноярском крае дети сделали из снега и льда кормушки для птиц

О бережном отношении к воде узнали все дети Кежемского района. Фото: пресс-служба Богучанской ГЭС.

22 марта в мире отмечается День воды, но в Кежемском районе творческие конкурсы, открытые уроки, онлайн викторины проходили с середины февраля по 22 марта. Каковы же итоги событий, которые проходили при поддержке Богучанской ГЭС в Центре дополнительного образования, детских садах и школах Кежемского района в городе Кодинске, поселках Имба и Недокура, деревне Тагара, селах Ирба и Заледеево?

Например, на конкурс поделок из снега и льда «Живая вода» подали более 40 заявок авторы индивидуальных работ и несколько временных «творческих коллективов». Оригинальные работы были самых разных размеров, от крохотных до больших. Разные они и по применению: и украшения, и полезные вещи, например, кормушки для птиц. Юные авторы использовали для своих работ не только краски, но и другие украшения – водоросли, ракушки, замороженные фрукты, подсветку.

В детских садах прошли занятия по темам «Вода – удивительное вещество», презентация книги «Речка, речка, где твой дом?», выставки рисунков «Волшебница вода» и акция «Берегите воду». В школах Кежемского района прошли тематические уроки: в 1 – 4 классах «Вода в нашей жизни», в 5–8 классах «Сбережение водных ресурсов». Дополнительные занятия, посвященные охране природных ресурсов, прошли и в Центре дополнительного образования детей города Кодинска. В этих занятиях приняли участие более 910 детей и более 40 педагогов.

«Для энергетиков охрана водных ресурсов и служебная обязанность, и давно сложившаяся привычка. На Богучанской ГЭС в декабре 2020 года введена обновленная «Экологическая политика», в которую включены актуальные требования законодательства, экологические стандарты и научные разработки. Мы понимаем, что в современном мире и этого может быть недостаточно. Нужно воспитывать бережное отношение к воде в подрастающем поколении, начиная с самых младших школьников, и не прекращать эту работу ни на один день. Лишь тогда мы можем быть уверены, что нам удастся сохранить природу для будущих поколений», - сказал и.о. генерального директора Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.

Напомним, Всемирный день водных ресурсов учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной воды. В России День воды отмечается с 1995 года.