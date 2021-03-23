Видео задержания адвоката, подозреваемого в похищении двух человек в Красноярском крае, опубликовал СК

Фото: скриншот из видео ГУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Мужчина сменил фамилию и скрывался от следствия недалеко от российской столицы. Показываем видео задержания адвоката, подозреваемого в похищении двух человек в Красноярском крае.

Все началось в 2004 году. В Норильске игорная фирма распалась на две организации – ООО «Реванш» и ООО «ЕвроМаксим». Представитель «Реванша» решил завладеть игровыми автоматами, которые остались после развала. Естественно, что «ЕвроМаксим» тоже претендовал на оборудование. Тогда адвокат фирмы и предложил свою помощь.

Юрист собрал шестерых норильчан и вместе с ними похитил двух сотрудников «Реванша» в феврале 2005 года, чтобы узнать, где находятся детали автоматов. Над узниками измывались 15 дней. В них стреляли из травматов, морили голодом и избивали. Спасли менеджеров силовики 18 февраля 2005 года.

Всех участников похищения задержали, кроме того самого адвоката. Его искали 16 лет, и нашли под другой фамилией в Подмосковье. Сейчас юрист задержан, а против него возбудили уголовное дело по статье «похищение человека».