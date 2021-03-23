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Происшествия23 марта 2021 11:10

13-летний мальчик остался умирать: на пожаре в Якутии мать не спасла третьего ребенка

Она сумела вывести только двоих детей
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: МЧС

В якутском селе Борогонцы произошел трагический пожар в частном доме. В огне погиб 13-летний подросток, не сумевший выбраться из горящего дома, хотя из огня успешно эвакуировалась его мать и еще двое детей. Как сообщают в следственном комитете, тело ребенка обнаружили при разборе завалов.

ЧП произошло 23 марта, около 8 утра. На пульт к пожарным поступило сообщение о возгорании в посёлке. Пока отряд ехал к месту назначения, из огня сумела эвакуироваться мать и её двое детей, также еще один взрослый. Третий ребенок выйти из дома не смог и остался внутри.

Пожарные не успели помочь подростку, когда его тело обнаружили, 13-летний мальчик был уже мертв, и лежал под завалами частично обрушившегося дома.

Следком совместно с дознавателями МЧС провели осмотр сгоревшего дома. Уже названа предварительная причина пожара – огонь разгорелся из-за неисправного электрооборудования.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, устанавливается причина смерти мальчика.

ЧП