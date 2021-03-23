Продавца из Красноярского края оштрафовали на 7500 рублей за отсутствие маски

продавец обслуживала покупателей без маски Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Рыбное, Мотыгинского района Красноярского края, продавцу одного из продуктовых магазинов выписали штраф 7500 рублей. Работник торговли попался проверяющей комиссии без маски на лице. Как сообщает Роспотребнадзор, санкцию выписал Мотыгинский районный суд.

В ходе рейда, проверяющая комиссия заглянула в один из сельских продуктовых магазинов. Оказалось, что женщина-продавец обслуживала покупателей без маски на лице. Работница даже не надела её на подбородок. После беседы выяснилось, что работница нарушает масочный режим в первый раз, но от наказания её это не спасло.

Инспекторы выписали административный протокол и передали его в суд, а там уже состоялось заседание, где продавец была признана виновной в нарушении масочного режима, ведь согласно одному из указов губернатора, ношение маски в магазинах является обязательным как для покупателя, так и для сотрудников.