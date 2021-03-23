Пожар в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021: погиб один человек, возбуждено уголовное дело

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Возгорание произошло в деревне Сорокино Манского района. Сейчас устанавливаются обстоятельства пожара в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021.

Пожар начался вечером 22 марта. Еще до прибытия МЧС на место, 9 мужчин эвакуировались из здания самостоятельно, выбив окно на втором этаже.

В пожаре погиб один человек – 60-летний пациент реабилитационного центра. Также пострадали три человека. Потушить возгорание удалось лишь в 4 утра 23 марта. Здание выгорело полностью. «КП-Красноярск» публиковала фото пожара.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По предварительной версии, трагедия произошла из-за короткого замыкания. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Добавим, что сгоревший дом принадлежал Благотворительному фонду «Инициатива добра». В нем помогали страдающим от наркотической и алкогольной зависимостей.

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