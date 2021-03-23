Предварительные причины пожара в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021 назвали в СК

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В деревне Сорокино Манского района сгорел реабилитационный центр. В огне погиб один человек, а трое получили травмы. В следкоме озвучили предварительные причины пожара в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021.

Начался пожар еще вечером 22 марта, однако потушить огонь удалось лишь в 4 часа ночи 23 марта. Еще до прибытия пожарных самостоятельно спаслись 9 человек – они разбили окно на втором этаже, так как найти дверь не смогли.

Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего – 60-летнего пациента центра. Пострадали также еще 3 человека.

Следователи же возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». По главной версии следствия, пожар случился из-за короткого замыкания.

Добавим, что сгоревший дом принадлежит социально-реабилитационному центру Благотворительного фонда «Инициатива добра», где оказывали помощь зависимым от алкоголя и наркотиков.

Ранее «КП-Красноярск» публиковала фото пожара в реабилитационном центре.