Фото пожара в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021 опубликовали МЧС

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Возгорание произошло в реабилитационном центре деревни Сорокино Манского района. Начался пожар еще вечером 22 марта, но потушили его лишь в 04:00 23 марта. «Комсомольская правда-Красноярск» показывает фото пожара в реабилитационном центре Красноярского края 23 марта 2021.

Еще до прибытия пожарных из здания спаслись 9 человек. Мужчинам пришлось разбивать окно на втором этаже, так как найти дверь было невозможно.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Вовремя ликвидации пожара спасатели нашли тело погибшего. Им оказался пациент реабилитационного центра – 60-летний мужчина. Он отравился угарным газом. Также пострадали еще три человека.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Известно, что сгоревший дом принадлежит социально-реабилитационному центру Благотворительного фонда «Инициатива Добра». Там помогают зависимым от алкоголя и наркотиков.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».